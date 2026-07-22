Tam 34 yıldır bir damla su içmedi! Yaşadığı o olaydan sonra ibre tersine döndü: 10 gün boyunca tek lokma yemedi!





"MAMA İLE BESLENİYORUM"



10 gündür yemek yiyemediğini ve bu durumun yaşamını ciddi şekilde etkilediğini belirten Akbıyık, "Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. 10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım" diye konuştu.

Haber Girişi Buse Sever - Editör