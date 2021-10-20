Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı ’Kedi’ oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 yaşından beri geçirdiği kazalar yüzünden 7 kez ölümden dönen 44 yaşındaki Mehmet Övet, en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra ayağa kalktı. Ayağa kalkmasında en büyük destekçisi olan Şeyda Hanım ile evlenerek 2 kız çocuğu olan Mehmet Övet, 'Kedi' lakabıyla tanınıyor.

Defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Övet, denizde boğulma tehlikesi geçirdi, kurşunlandı, elektrik çarptı, trafik kazası geçirdi ama yaşama sıkı sıkı tutundu. Geçirdiği kazalardan sonra yüzde 79 engelli raporu olan Mehmet Övet, şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyor. Trafik kazası geçirmeden önce elektrik elektronik işleri ile uğraştığı için "Sky Mehmet" olarak tanınan Övet'in lakabı da geçirdiği kazalardan sonra 'Kedi' oldu.