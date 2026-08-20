Tam bağımsız Türkiye’nin mimarları buluşuyor

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Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en büyük bilim festivali Konya Bilim Festivali 11'inci kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Festivalde; 200'ün üzerinde bilimsel etkinliğin yanı sıra uygulamalı atölyeler, bilim gösterileri, yarışmalar, Türk Yıldızları, Çelik Kanatlar, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, teknoloji, tasarım ve sanat gibi alanlar yer alacak. TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, TÜMOSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, BAYKAR, HUĞLU ve ASELKON gibi önemli teknoloji ve savunma sanayii kuruluşları festivalde yer alacak. Milli savunma araçları, insansız hava araçları ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı teknolojiler festival alanında ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.