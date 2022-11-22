Amasya’daki trafik kazasında minibüs sürücüsü ’Tam kusurlu’ çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan sürücü minibüs sürücüsü Aykut Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.