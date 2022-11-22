Amasya’daki trafik kazasında minibüs sürücüsü ’Tam kusurlu’ çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş'ın (32) hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28), tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Bektaş'ın ifadesinde "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan sürücü minibüs sürücüsü Aykut Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.
Kaza tespit tutanağına göre minibüs sürücüsünün 110-120 kilometre hızla gittiği öğrenilirken, Tır'ın süratinin 55 km olduğu öğrenildi.
Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.