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Giriş Tarihi: 22.11.2022 10:23 Son Güncelleme: 22.11.2022 10:42

Amasya'daki trafik kazasında minibüs sürücüsü 'Tam kusurlu' çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüs sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28) tespit tutanağına göre 8’de 8 kusurlu bulunarak taksirle adam öldürme suçundan tutuklandı.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Amasya’daki trafik kazasında minibüs sürücüsü ’Tam kusurlu’ çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş'ın (32) hayatını kaybettiği kazada; TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28), tespit tutanağına göre, 8'de 8 kusurlu olduğu ortaya çıktı. Bektaş'ın ifadesinde "110-120 gibi hızla gidiyordum. TIR aniden önüme kırınca kaza oldu. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında turne dönüşü tiyatro oyuncuları Tolga Güleryüz (33), Burak Topçu (42) ve Özgür Karataş (32) hayatını kaybetmiş, hafif yaralanan sürücü minibüs sürücüsü Aykut Bektaş ile Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ile Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında minibüsün sürücüsü Aykut Bektaş ile TIR şoförü Hacı Ahmet K., gözaltına alındı. Gözaltı sürelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan minibüs sürücüsü Aykut Bektaş'ın (28) tutuklanırken, Hacı Ahmet K. de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaza tespit tutanağına göre minibüs sürücüsünün 110-120 kilometre hızla gittiği öğrenilirken, Tır'ın süratinin 55 km olduğu öğrenildi.

Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Hastanesi'nde tedavi gören Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildiği öğrenildi. Ceyhun Fersoy'un da tendonundaki problem nedeniyle ortopedi servisinde, Burak Gülçebi'nin ise göğüs cerrahi servisinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Öte yandan Özgür Karataş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Samsun'da Kıranköy Mezarlığı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedilecek. Tolga Güleryüz İzmir'de, Burak Topçu ise İstanbul'da toprağa verilecek.

Korkunç kazadan yaralı kurtulan Melis İşiten'den duygu yüklü paylaşımlar geldi! Yürekleri sızlattı ‘Çok büyük bir şey yaşadık…’ SON DAKİKA: Oyuncu Sergen Deveci yoğun bakıma alınmıştı! İlk görüntüsü ortaya çıktı! SON DAKİKA: Turne minibüsü mezarları oldu! Tolga Güleryüz iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış...

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Amasya'daki trafik kazasında minibüs sürücüsü 'Tam kusurlu' çıktı
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