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Haberler Galeri SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu
Giriş Tarihi: 21.11.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 17:04

SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

Dün gece gelen son dakika kaza haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 'Baş Belası' tiyatro oyunu için turneye çıkan aralarından Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu ekip Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. 7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün son paylaşımları izleyenleri hüzne boğdu. Kazadan iki gün önce kendilerine mezar olan minibüsün içinden paylaşımda bulunan Tolga Güleryüz ve arkadaşları kameraya böyle selam vermişti. İşte feci kaza sonrası ortaya çıkan Tolga Güleryüz'ün paylaşımları...

SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

Sanat camiasını yasa boğan kaza, dün gece Amasya'nın Merzifon ilçesinin Çaybaşı Köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki TIR'a arkadan çarptı.

SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

Aralarından Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video

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SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

Turne dönüşü feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün son paylaşımları izleyenleri hüzne boğdu.

SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

Kazadan iki gün önce kendilerine mezar olan minibüsün içinden paylaşımda bulunan Tolga Güleryüz ve arkadaşları kameraya böyle selam vermişti. İşte feci kaza sonrası ortaya çıkan Tolga Güleryüz'ün paylaşımları...

SON DAKİKA: Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce minibüsün içinden arkadaşlarını tek tek paylaşmış! Turne minibüsü mezarları oldu

"TURA DEVAM" DEMİŞTİ

Yaşamını yitiren Güleryüz, iki gün önce kazanın gerçekleştiği minibüste Ceyhun Ersoy, Melis İşiten ve ekiple birlikte çekilen anlarını, "Tura devam" ifadeleriyle yayınlamıştı.

Amasya'da trafik kazasında ölen Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce video paylaşmış | Video

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