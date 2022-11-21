Amasya'da trafik kazasında ölen Tolga Güleryüz kazadan iki gün önce video paylaşmış | Video

Dün gece gelen son dakika kaza haberi sanat dünyasını yasa boğdu. 'Baş Belası' tiyatro oyunu için turneye çıkan aralarından Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in de bulunduğu ekip Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. 9 kişinin yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. 7 günlük turnenin dönüş yolunda feci şekilde hayata veda eden isimlerden Tolga Güleryüz'ün son paylaşımları izleyenleri hüzne boğdu. Kazadan iki gün önce kendilerine mezar olan minibüsün içinden paylaşımda bulunan Tolga Güleryüz ve arkadaşları kameraya böyle selam vermişti. İşte feci kaza sonrası ortaya çıkan Tolga Güleryüz'ün paylaşımı...