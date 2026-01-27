Kayseri’de acı olay! Tamir ettiği otobüsün altında kalan Cihan Altıntaş hayatını kaybetti

Merkez Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Altınok Caddesi üzerindeki bir rot balans servisinde çalışan 31 yaşındaki Cihan Altıntaş, bakım yapılması için iş yerine getirilen yolcu otobüsünü tamire başladı. Cihan Altıntaş lift yardımıyla kaldırdığı otobüsün altına girerek bakımını yaptığı sırada liftin arızalanmasıyla birlikte otobüs biranda yere düştü. Otobüsün altında kalan Altıntaş, ağır yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüsün altından çıkarılan Altıntaş, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.