Haberler Yaşam Haberleri Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü! 2 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 18.02.2026 19:53

Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü! 2 ölü, 1 yaralı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, Sinan Konakçı şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde meydana gelen arıza sonrası gittiği dükkanda Muhammet Gündüz isimli ustayla birlikte damperin altındayken, desteğin kayması sonucu kasanın altında kaldı. Konakçı ve Gündüz hayatını kaybederken, Konakçı’nın oğlu babasının ani bir refleksle kendisini ittirmesiyle kurtuldu.

İHA Yaşam
Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü! 2 ölü, 1 yaralı!
  • ABONE OL

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi.

Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü. Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı.

Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi. Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OĞLUNU KURTARDI, KENDİSİNİ KURTARAMADI

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz'ün kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu itekleyerek ölümden kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Tamir ettikleri kamyonun kasası üzerlerine düştü! 2 ölü, 1 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz