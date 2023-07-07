Tamirci lüks aracı rehin aldı

İstanbul Sarıyer'de yaşayan grafik tasarımcı Hazal A.'nın (32), sahibi olduğu Porsche marka lüks aracı trafikte seyir halindeyken aniden arızalandı. Genç kadın, aracını çekici yardımıyla Maslak'taki bir tamirciye götürdü. Eve gidip aracının tamir olmasını bekleyen Hazal A., tamircinin 300 bin lira gibi yüksek miktardaki tamir masrafını öğrenince şoke oldu. İddiaya göre aracının tamir edilmesini istemeyen genç kadın, aracını çekici yardımıyla geri almak istedi. Oto tamirci ise aracın tamir edildiğini ileri sürerek, tamir ücretini talep etti.Tamirhaneye gittiğinde aracını bulamayan kadın, dükkân sahibi Alpaslan Y.'yi arasa da ulaşamadı. Aracının iade edilmesini isteyen kadının tüm ısrarlarına rağmen aracı tamir eden tamirci, aracı vermeyi reddetti. Bir süre sonra aracının ruhsat sahibi olan kadına, trafik cezaları gelmeye başladı. Kaçak geçiş, hız ve park cezalarıyla karşı karşıya kalan kadın, savcılığa başvurarak yardım istedi. Aracının oto tamirci tarafından kullanıldığını ve aracının trafikten men edilmesini isteyen kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.