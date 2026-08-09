Tamirhane değil zehir laboratuvarı

İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve uyuşturucu ile mücadeleye aralıksız operasyonlarla devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Oto Onarım Servisi" süsü verilmiş ve adeta laboratuvara dönüştürülmüş bir sentetik uyuşturucu imalathanesini deşifre etti. Dikkat çekmemek için "Oto Bakım-Onarım Servisi" olarak kullanılan adres, Emniyet İstihbarat ve Narkotik Ekipleri'nce günlerce fiziki takiple izlendi.







Araba ve motosikletlerin, içeride tamir ekipmanları olan adrese getirildiği ve söz konusu araçlara bakım-onarım işlemleri yapıldığı saptandı. Polisler araç sahipleri gibi adrese girerek tespitler yaptı. İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi'ndeki Oto Bakım-Onarım Servisi'nin üst katında uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi.





ÜSTÜ AÇIK SPOR ARABAYLA SEVKİYAT...



Bir miktar uyuşturucu ham maddesinin, bir kişinin kullandığı üstü açık bir spor arabayla adresten bir başka adrese doğru yola çıkarıldığı saptandı. Uyuşturucu madde üretiminin yapıldığı gizli laboratuvar deşifre edildikten sonra ve araç adresten dışarıya çıkar çıkmaz operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonuna Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü de destek verdi.







Oto Bakım-Onarım Servisi süsü verilmiş adresin adeta laboratuvara dönüştürülmüş üst katına çıkan polisler; endüstriyel karıştırma kapları, uyuşturucu madde bulaşmış kovalar, büyük metal kazanlar, kimyasal solventler, hassas teraziler ve üretim düzeneklerini buldu. Yapılan incelemelerde; üretim sırasında kullanılan çok sayıda kimyasal ekipman ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan kimyasallar ele geçirildi. Kimyasal karıştırma düzeneklerine, solvent kaplarına, üretim kazanlarından hassas tartım sistemlerine kadar söz konusu laboratuvarın bütün altyapısına el konuldu. Araçtaki uyuşturucu ham maddelerine de el konuldu.





ZEHİR ÜRETİM HATTI CEZAEVİNDE...



Uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 115 kilo 500 gram saf AM-2201 maddesi, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 113 kilo 300 gram kimyasal katkı maddesi, beş karıştırma makinesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas teraziler ve yaklaşık 60 parça uyuşturucu bulaşmış üretim materyaline el konuldu.







Operasyonda ele geçirilen saf AM-2201 maddesinin üretim sürecinde çözücü ve taşıyıcı ham maddelerle birlikte işlenmesi halinde 11.5 ton sentetik uyuşturucu elde edilebileceği ifade edildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucu ham maddelerini adrese, dikkat çekmemek için bakıma getirildiği izlenimi verdikleri üstü açık bir spor araçla getirdikleri iddia edildi. 11.5 ton uyuşturucunun imal edilmesinin ve satılarak piyasaya sürülmesinin önüne geçilen operasyonla birlikte uyuşturucu üretim hattı da ortaya çıkarıldı. Üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı ve tutuklandı.