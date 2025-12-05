Tamirhaneye ’gürültü yapıyorlar’ diye kurşun yağdırdı: Çalışanlar kurşunlardan kıl payı kurtuldu!

Çekmeköy, Ekşioğlu Mahallesi'nde 16 Kasım'da meydana gelen olayda bir otomobil tamirhanesinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Yapılan incelemede olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, iş yerindeki araçlardan birine kurşun isabet ettiği belirlendi. İş yeri sahibi yakındaki metruk binada yaşayan bir kişinin gürültü yaptıkları iddiasıyla sık sık kendileriyle tartıştığını söyleyerek, olay günü de iş yerinin önüne bir kez daha geldiğini ve hiçbir şey söylemeden ateş etmeye başladığını söyledi.

TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda olaydan sonra kaçan U.E. gözaltına alındı. Şüpheli U.E.'nin daha önceden 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli U.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞANLAR İÇERİDEYKEN KURŞUN YAĞDIRDI

Şüpheli şahsın daha önce defalarca gelip tamirhane çalışanlarına tehditler savurduğu her defasında sorun çıkardığı öğrenilirken son olayda çalışanların canlarını zor kurtardığı öğrenildi. Şüpheli şahsın içeride çalışanlar varken ateş ettiği belirlendi.