Haberler Yaşam Haberleri Tamirhaneye haraç kurşunu atanlar yakalandı
Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:08

Tamirhaneye haraç kurşunu atanlar yakalandı

İstanbul Sarıyer Maslak Oto Sanayi’de yaya olarak gelen kapüşonla bir şüpheli, işyerine silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği işyerinde ve otomobilde hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı. Koşarak kaçmaya çalışan E.B. (16), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tamirhaneye haraç kurşunu atanlar yakalandı

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Sarıyer Maslak Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kapüşonlu ve eldivenle yaya olarak gelen bir şüpheli, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu iş yerinin kepengine ve park halinde bir otomobile kurşun isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar oluştu.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin arkasından çevredeki esnaf koşmaya başladı. Şüpheli, bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakışmadı. Gözaltına alınan şüphelinin E.B. olduğu ortaya çıktı. Poliste herhangi bir suç kaydı bulunmayan E.B., olayla ilgili bağlantılı kişilerilerin ortaya çıkartılması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 MİLYON LİRA HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan saldırının yurt dışından kendisini arayan kişinin, yeni açtığını düşündüğü işyeri sahibiden 5 milyon lira istediği, iş yeri sahibini dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği iddia edildi. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği öne sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tamirhaneye haraç kurşunu atanlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz