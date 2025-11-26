Tamirhaneye haraç kurşunu atanlar yakalandı

Olay, 20 Kasım Perşembe günü saat 18.15 sıralarında Sarıyer Maslak Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kapüşonlu ve eldivenle yaya olarak gelen bir şüpheli, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu iş yerinin kepengine ve park halinde bir otomobile kurşun isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken hasar oluştu.

SARIYER POLİSİ YAKALADI

Saldırının ardından yaya olarak kaçan şüphelinin arkasından çevredeki esnaf koşmaya başladı. Şüpheli, bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından silahla birlikte yakışmadı. Gözaltına alınan şüphelinin E.B. olduğu ortaya çıktı. Poliste herhangi bir suç kaydı bulunmayan E.B., olayla ilgili bağlantılı kişilerilerin ortaya çıkartılması için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 MİLYON LİRA HARAÇ İDDİASI

Diğer yandan saldırının yurt dışından kendisini arayan kişinin, yeni açtığını düşündüğü işyeri sahibiden 5 milyon lira istediği, iş yeri sahibini dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği iddia edildi. Saldırının bu yüzden gerçekleştirildiği öne sürüldü.