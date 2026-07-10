Haberler Yaşam Haberleri Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı
Giriş Tarihi: 10.07.2026 10:42

Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı

Bolu Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “irtikap” davasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanıklardan Cihan Tutal’ın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ederken, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Süleyman Can, Ali Sarıyıldız, Mustafa Altındal ve’ Naim Ayhan’ın tutukluluk hallerinin devamını istedi. Ara kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Tanju Özcan’ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı
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Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılanması sürüyor.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bolu Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "irtikap" davasında tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki ara mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Cihan Tutal'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesini talep etti. Savcı mütalaasında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcının mütalaasına karşı tutuksuz sanıklar ile avukatları söz alarak beyanda bulundu.

BUGÜN ARAR KARAR BEKLENİYOR

Davanın bugün görülecek duruşmasında mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

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#TANJU ÖZCAN #BOLU BELEDİYESİ

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Tanju Özcan'ın yargılandığı 19 sanıklı davada mütalaa açıklandı
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