Tanzanya’dan Kırkpınar’a

Tanzanya'da doğan ve bebekken anne ve babasını kaybeden Osman Ali Davutoğlu, 3.5 yaşındayken dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu ailesinin bireyi oldu. Ailesiyle 2020 yılında Türkiye'ye gelen Osman'ın yolu, yaz tatili için gittikleri Balıkesir'de yağlı güreşle kesişti. Daha önce futbolla da ilgilenen Osman, er meydanının atmosferinden etkilenerek, tercihini güreşten yana yaptı. Ailesinin desteğiyle antrenmanlara başlayan küçük pehlivan, kısa sürede kispet giyip er meydanlarında boy göstermeye başladı.

BAŞARISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kendisi gibi Afrika kökenli olan ve 'Arap Mustafa' lakabıyla Türk yağlı güreş tarihine adını yazdıran Mustafa Yıldız'ın izinden gitmek isteyen Osman Ali Davutoğlu'nun en büyük hedefi, Kırkpınar'da başpehlivanlığa ulaşmak. Son olarak Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 35'inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkan Davutoğlu, burada başpehlivanların da dikkatini çekti. Genç pehlivanla yakından ilgilenen başpehlivanlar, güreşe olan ilgisi ve hedefleri konusunda Osman Ali Davutoğlu'na destek verdi. Yağlı güreşi çok sevdiğini ve devam etmek istediğini belirten Osman Ali Davutoğlu, "Daha önceden minder güreşi yapıyordum. Babam da bana Arap Mustafa'dan bahsetti. Sonra Arap Mustafa'yı araştırmaya başladık. İnsanların beni ona benzettiğini söyledi. Böylece yağlı güreşe ilgim de başladı. İnsanların ilgisi de hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Benim hayatta dört idolüm var. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk, Arap Mustafa ve güreşçi Mustafa Taş. Hedefim iyi bir insan olmak ve güreşte başarılı yerlere gelmek" dedi. DHA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör