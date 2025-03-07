Tanzanyalı yetimlerin yüzünü Türkiye güldürdü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayının manevi iklimini dünyanın dört bir yanına taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda, Tanzanya'nın Darüsselam kentinde bulunan Amanı Orphanage Foundation Kigamboni Yetimhanesi'nde geniş katılımlı bir iftar programı düzenlendi. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, T.C. Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ve Tanzanya'daki Türk kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen iftar programı, yetim çocukların yüzlerini güldürdü.

GENÇLERLE FUTBOL MAÇI: "YENİ SAMATTA'LAR YETİŞECEK"

İftar programı öncesinde TİKA Başkanı Serkan Kayalar, yetimhane çocuklarıyla kısa bir futbol maçı yaptı. Kayalar, sporun birleştirici yapısına vurgu yaparak, "Bu gençler içinden inşallah yeni Samatta'lar yetişecek" ifadelerini kullandı. Tanzanya'nın dünyaca ünlü futbolcusu Mbwana Samatta'ya atıfta bulunan Kayalar, bu tür desteklerin gelecekte Afrika'dan yeni spor yıldızlarının çıkmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

TİKA'DAN TANZANYA'NIN SAĞLIK ALTYAPISINA BÜYÜK KATKI

TİKA'nın Tanzanya'daki faaliyetleri yalnızca gıda yardımlarıyla sınırlı kalmadı. Ülkedeki tam teşekküllü tek çocuk acil servisi olan Muhimbili Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi, TİKA tarafından yenilenerek modern tıbbi ekipmanlarla donatıldı. Çocuk hastalar için çok daha donanımlı hale getirilen servis, artık bağımsız bir "Pediatrik Acil Servis" olarak hizmet verecek. Açılışa, TİKA Başkanı Serkan Kayalar, T.C. Darüsselam Büyükelçisi Bekir Gezer ve Muhimbili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Faraja Chiwanga da katıldı. Başhekim Chiwanga, TİKA'nın desteğinin binlerce çocuğun daha iyi sağlık hizmeti almasına katkı sağladığını belirterek, teşekkür etti.

TİKA, TANZANYA'DA KALICI İZLER BIRAKIYOR

TİKA, yalnızca insani yardımlarla değil, sürdürülebilir kalkınma projeleriyle de Tanzanya'da önemli izler bırakıyor. Eğitimden sağlığa, sosyal yardımlardan altyapı projelerine kadar birçok alanda destek veren kurum, bölgedeki insanların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. TİKA Başkanı Serkan Kayalar, "Türkiye olarak her zaman mazlumların yanındayız. Tanzanya'daki kardeşlerimize destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayı dayanışma ve paylaşma ayıdır. Bu sofralarda birlik ve beraberliği yaşamak bizim için en büyük kazançtır" diyerek, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik yardım ve iş birliği projelerinin artarak devam edeceğini vurguladı.