Tapu Müdürüne akıl almaz tuzak! Kurye kılığına giren kadın tapu müdürünü bayıltıp silah zoruyla senet imzalattı!

Akıl almaz olay, geçtiğimiz 19 Mart günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kuşadası Tapu ve Kadastro Müdürü İsmail Kurt'un evinin kapısı çalındı. Kapıyı açan Kurt, karşısında kadın kuryeyi görünce yanlış olduğunu, yemek siparişi vermediğini söyledi. Kurye kılığındaki kadının yanındaki silahlı bir erkek zorla eve girdi.

MÜDÜRÜ ETERLE BAYILTILAR

Tapu ve Kadastro Müdürü İsmail Kurt'u eterle bayıltan şüpheliler şeytani planlarını uygulamaya başladı. Kurt'un bir kadınla uygunsuz fotoğraf ve videolarını çeken şüpheliler bununla da yetinmeyip Kurt'un eline silah tutturup tetiğe basarak bir el ateş ettirdi. Eli silahlı şüpheliler bir süre sonra kendine gelen Kurt'a, "Yarın İstanbul'dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın" dedi. Eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyerek korkuttukları Kurt'a zorla "50 bin dolar aldım" yazılı kağıda imza attırdılar.

TAPU MÜDÜRÜ SOLUĞU EMNİYETTE ALDI

Tapu Müdürü İsmail Kurt, şüpheliler evden ayrıldıktan sonra soluğu emniyette aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis İzmir'de ve Kuşadası'nda operasyon düzenledi. İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ç., S.H.K. ve A.Ö., Kuşadası'nda ise T.Ç., saklandığı yerde yakalandı. A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., S.H.K. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.