Tarihe dijital dokunuş

Giriş Tarihi: 14.11.2025

Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespitine yönelik kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları 3 boyutlu dijital ortama aktarıyor. Üniversite bünyesindeki Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde açılan Savaş Alanı Arkeolojisi Birimi'ndeki uzmanlar, kayıt altına alınan buluntuların dijital ortama aktarılması amacıyla çalışma başlattı.
Kazı ekibinin belirlediği eserlerin, raporlama, fotoğraflama ve çizim çalışmalarının ardından birimdeki uzmanlar tarafından 3 boyutlu dijital ortama yüklenmesine başlandı.
Şu ana kadar yaklaşık 100 eserin yükleme çalışmasını tamamlandı.
