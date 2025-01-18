Tarihe yolculuğun ilk karesi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, dünya arkeoloji tarihine ışık tutan Göbeklitepe'de 1994 yılında ilk kazının başladığı fotoğrafları yayınladı. Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi yakınlarında yer alıyor. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e ait olan yapı 1994 yılında keşfedildikten sonra Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından arkeolojik çalışmalara başladı. Vali Hasan Şıldak, Haliliye ilçesindeki dünyanın en eski kült merkezlerinden biri olarak kabul edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarının başladığı günlere dair fotoğraflar paylaştı. Fotoğraflarda T biçimli dikilitaşların keşfedildiği, üzerindeki kabartmaların gün yüzüne çıkarıldığı görüldü. Vali Şıldak, "Büyük Dönüşümün Başlangıcı olarak tanımlanan, insanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk yerleşim yeri olarak bilinen Göbeklitepe'de ilk kazı çalışmaları 1994 yılında başlatıldı" ifadelerini kullandı.