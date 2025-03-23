Tarihi camilerde itikaf huzuru

Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki işçi emeklisi Hazım Perk, 25 yıldır ramazan ayının son 10 gününü tarihi camilerde itikafa girerek geçiriyor. Peygamber Efendimizin ramazan ayının son 10 gününde camilerde ibadet etmesi sünnet olarak Müslümanlara miras kaldı. İtikafı ilk kez 2001 yılında öğrenen Perk, ramazanın son günlerini ibadetle geçirmek amacıyla aynı yıl itikaf sünnetini yerine getirmeye başladı. Danişmentliler döneminde yaptırılan Cami-i Kebir'de 4 yıl, Selçuklular döneminde inşa edilen Han Camii'nde ise 1 yıl itikafa giren Perk, 20 yıldır da yine Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Camii'nin hücrelerinde sünneti yerine getiriyor. Perk, "25 yıldır itikafa giriyorum. İtikaf ibadeti, insanın dünya hayatından elini ayağını çekip Allah'a yönelmesidir. Samimiyetle yapılan bir itikaf, amellerin en faziletlisi sayılmaktadır" dedi.