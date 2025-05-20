Tarihi dizilerin kostümü bu atölyeden çıkıyor

İstanbul'dan Bilecik'in Söğüt ilçesine taşıdığı atölyesinde dönem dizi ve filmlerine kostüm ile aksesuvar üreten tasarımcı Orhan Kocaoğlu, yerli ve yabancı pek çok yapım şirketine hizmet veriyor. İlk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'nin yakınında fotoğraf çekimi hizmeti verdiği Osmanlı konseptli oba çadırı kuran Kocaoğlu, ardından yapım şirketleriyle çalışmaya başladı.

6 yılda 26 yerli ve yabancı dizi ile film projesine 10 kadın çalışanıyla 10 bine yakın kostüm üretti. Savaş başlığı, miğfer, kalkan, zırh, balta, yüzük ve taht gibi aksesuvarlar da yapan Kocaoğlu, dönem ruhunu yansıtması için imalatta tabaklanmış deri, pirinç döküm, ahşap ve kumaş gibi doğal malzemelerden yararlanıyor. Kocaoğlu, "Kostümler, zırhlılar, başlıklar ve sanat aksesuvarları üretiyoruz. 'Game of Thrones', 'Vikings' dizilerinin bazı karakterlerinde, 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizilerinin kostüm ve aksesuarlarını burada ürettik. 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde kullanılan zırhı burada sergiliyoruz" dedi.