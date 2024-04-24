Tarihi İnci Pastanesi’nin varisi Elsa Zgoridis İspanya’dan Türkiye’ye getirilerek son yolculuğuna uğurlandı

Tarihi İnci pastanesi'nin kurucusu Luka Zgoridis'in kızı ve varisi Elsa Zgoridis yaşamını sürdürdüğü İspanyada hayatını kaybetti. 18 Nisan Perşembe günü İspanya'da yaşamını yitiren 84 yaşındaki Elsa Zgoridis kızı Paula Loor'a cenazesinin İstanbul'da babasının mezarına gömülmesini vasiyet etti. Elsa Zgoridis'in cenazesi prosedürler nedeniyle yaklaşık bir haftada İstanbul'a getirildi. Cenazesi İstanbul'da Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki Kilisesine getirildi. Kilisede yapılan törenin ardından Kızı Paula Loor ve torunları tarafından İnci pastanesi'nin kurucusu Luka Zgoridis'in 3 katlı mezarında toprağa verildi.

Cenazede konuşan Elsa Zgroridis'in kızı Paula Loor, "Annem yıllarca İspanyada yaşadı. Arada bir İstanbul'a gelirdi. Fakat sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde İstanbul'a gelemedi. Ölmeden önce cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini ve İstanbul Şişlideki Rum Ordodoks Mezarlığında babasının mezarında toprağa verilmesini vasiyet etti. Cenaze 18 Nisan tarihinden bugüne kadar prosedürlerle uğraşıp sonunda annemin cenazesini vasiyet ettiği gibi babasının mezarına defnettik. Son isteğini yerine getirdik. O Türkiye hayranıydı. Onun son isteğini yerine getirmekten dolayı hem mutlu hem de huzurluyum. Benim için yeri dolmayacak bir kayıp" dedi.

TÜRK USULÜ TATLI İCAT ETTİ

İstanbul'daki tarihi İnci Pastanesini yıllarca yöneten müdürü Musa Ateş ise, "Luka Zgoridis'in kızı ve varisi Elsa Zgoridis pastaneye büyük emek verdi. Marka yarattı. Türkiye'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi oldu. Türk usulü tatlı icat etti. Ben yıllardır işletme müdürü olarak görev yaptım. İspanyaya gittikten sonra İnci Pastanesini kızına devretti. Beyoğlu'ndaki 16 pastanenin içerisinde en ünlüsü İnci pastanesiydi. Mis sokakta faaliyet gösteriyor. Onu da ben işletiyordum. Son iki yıldır kalp rahatsızlığı ve yola dayanamadığı için Türkiye'ye gelemiyordu. Şimdi vasiyeti üzerine cenazesi geldi. Babasının üç katlı olan mezarında toprağa verdik" diye konuştu.

TARİHİ 'İNCİ PASTANESİ'NİN TAKLİT MARKA ZAFERİ

Türkiye'de ilk profiterolü üreten tarihi İnci Pastanesi, markasını taklit eden bir firma sahibine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, firma sahibi Erhan Aslan'ın izinsiz olarak kullandığı 'İnci Pastanesi' markasının haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle, marka hakkına tecavüzün durdurulmasına ve önlenmesine karar verdi.

MARKASINI TAKLİT EDEN FİRMALARA DAVA AÇTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Mis Sokak'ta bulunan ve 80 yıl önce Lucas Zigoridis tarafından kurulan tarihi İnci Pastanesi, markasını taklit eden firmalara davalar açmıştı. Taklitçi firmalar, google haritalar uygulamasından İnci Pastanesi'nin iletişim bilgilerini değiştirerek kendi iletişim bilgilerini ekleyerek, siparişler aldı. İnci Pastanesi'nin ürünü olmayan siparişlerden zehirlenen bazı insanlar, pastaneye gelip şikayetçi oldu. Şikayetlerin artması üzerine yapılan araştırmada, İnci Pastanesi adı altında farklı firmalardan siparişlerin teslim edildiği ortaya çıktı. İnci Pastanesi'nin kurucusu Lucas Zgoridis'in varisi Elsa Zgoridis de avukatı Cem Türkoğlu aracılığıyla mahkemelere başvurarak, marka hakkına yapılan tecüvvüzün ve haksız rekabetin tespiti, durdurulması ve önlenmesi için davalar açtı.

AV.CEM TÜRKOĞLU, "SON ZAMANLARDA ÇOK TAKLİT ÜRÜNLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Avukat Cem Türkoğlu, "Son zamanlarda inanılmaz derecede taklit ürünlerle karşı karşıyayız. Bu durum haksız rekabet ve marka adına tecavüz teşkil ediyor. Bunlar için yasal süreci başlattık. Online yemek siparişi verebildiğiniz platformlarda kötü niyetli firmaların sanal mağazalar açmak suretiyle bu fiilleri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Google Maps uygulaması üzerinden bir tüketici İnci Pastanesi'ne gelmek istediği zaman İnci Pastanesi'nin konumunu giriyor. Pastanenin konum bilgileri çıktığı noktada iletişim bilgileri kısmında kötü niyetli firmaların iletişim bilgileri çıkıyor. Buranın tarihi niteliğinden faydalanmak için ilgili firmalar 'biz 1960'dan beri faaliyet gösteriyoruz, esas İnci biziz' diyerek İnci Pastanesi'nin tanınmışlığından faydalanmaya çalışıyor. Galata Kulesi sembolünü kullanarak İnci Profiterol adıyla bir tescil almaya çalıştıklarını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

MAHKEME, MARKA HAKKINA TECAVÜZÜ ÖNLEDİ

İnci Pastanesi'nin son varisi Elsa Zgoridis'in ürünlerini taklit ettiği ve markasını izinsiz kullandığı iddiasıyla dava açtığı firma sahiplerinden bir tanesi de Erhan Aslan'dı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre Erhan Aslan, 'İnci Pastanesi'nin tanınırlığından kaynaklı güvenden faydalanarak ürünlerini hukuka aykırı şekilde satıyordu. Erhan Aslan'ın marka hakkına tecavüz ettiğini ileri süren Elsa Zgoridis'in avukatı Cem Türkoğlu, haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin tespitini, önlenmesini ve durdurulmasını istedi. Elsa Zgoridis'in ticaret unvanının 'İnci Pastanesi', kendisine ait unvanın ise 'İnci Profiterol' olduğunu cevap dilekçesinde belirten Erhan Aslan ise, iki unvanın birbiriyle benzerliğinin bulunmadığını ve Türkiye'de çok sayıda bu isimle pastane ve profiterol dükkanının olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Elsa Zgoridis'in davasını kabul ederek, davalı Erhan Aslan'ın haksız rekabet ile marka hakkına tecavüz oluşturan eylemlerinin durdurulmasına ve önlenmesine karar verdi.