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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Tarihi mağaralarda büyük tahribat

Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Tarihi mağaralarda büyük tahribat
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan insan eliyle oyulup genişletilmesi MÖ 1200'lü yıllara dayanan yaklaşık 7.500 yıllık bir geçmişe sahip olan İnceğiz Mağaraları, bakımsızlık ve ziyaretçi vurdumduymazlığı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yalnızca kentin değil, Türk sinemasının da simge mekanlarından biri olan tarihi miras, bugün yetkililerin ilgisizliği yüzünden tahrip ediliyor. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alandaki denetimsizlik dikkat çekiyor. Giriş bölümünde İSPARK'a ait bir kulübe yer almasına karşın, tarihi yapıyı ve çevresini koruyacak tek bir güvenlik görevlisinin dahi bulunmaması tahribata davetiye çıkarıyor.
#İSTANBUL #ÇATALCA #İSPARK

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Tarihi mağaralarda büyük tahribat
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