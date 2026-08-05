Tarihi su yolu yeniden hayat buldu

İstanbul'un tarihi su yolları üzerinde yer alan Esenler'de, kentsel dönüşüm projeleriyle eşzamanlı olarak yürütülen tarihi miras çalışmaları yeni bir boyuta ulaştı. Mimar Sinan'ın 1559 yılında inşa ettiği Avasköy Su Kemeri, gerçekleştirilen restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarıyla özgün silüetine yeniden kavuştu.

ÇEVRE BİNALAR YIKILDI

Çalışmalar kapsamında Avasköy Su Kemeri'nin etrafını saran ve yapının görünürlüğünü engelleyen plansız yapılar temizlendi. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar ise depreme dayanıklı yeni konutlarına nakledildi. 2009 yılında başlatılan restorasyon sürecinin ardından etrafı tamamen açılan tarihi eser, yeniden İstanbul'un kültür hazineleri arasındaki yerini aldı.

TARİH HAMLESİ

İlçenin tarihi kimliğini öne çıkarma hedefi doğrultusunda, bölgedeki diğer yapılar da aşamalı olarak koruma altına alınıyor. Bölge içinde yer alan ikinci tarihi su kemerinde restorasyon çalışmalarının kısa sürede başlaması planlanıyor. Su yollarının tamamlayıcısı olan su terazileri, Atışalanı Köyü'ndeki tarihi çeşmeler ve Dörtyol Meydanı'ndaki simge yapılar ihya ediliyor.

Daha önce de Davutpaşa Kışlası'nda yer alan tarihi hamam, Otağ-ı Hümayun ve fil ahırları restore edilmiş; son olarak restore edilen tarihi bir yapıda hazırlanan Kütüphane Vadisi de açılış aşamasına getirilmişti.

TÜRKİYE'NİN İLK SU MÜZESİ

Restore edilen kemerin çevresinde 50 bin metrekarelik devasa bir alana kurulan Avasköy Vadisi; yürüyüş ve bisiklet yolları, ESKAFE sosyal tesisleri, parklar, yeşil alanlar ve her yaştan vatandaşa hitap edecek bir "Çocuk Köyü" projesini bünyesinde barındırıyor. Vadinin en önemli odak noktası ise kurulum çalışmaları hızla süren Esenler Su Müzesi olacak. Türkiye'de alanında bir ilk olma özelliği taşıyan müze; İstanbul'un Bizans'tan Osmanlı'ya (Litros/ Metris) ve Cumhuriyet dönemine uzanan köklü su medeniyeti tarihini gözler önüne serecek.

BURADA BİR HAFIZA VE TARİH VAR

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "İnsanlar yaşadığı şehrin hikâyesini bilirlerse, o hikâyeyle kendini bütünleştirirler. Burasının sadece sonradan gelip briketlerin konduğu bir yerden ibaret olmadığını, burada bir hafıza ve tarih olduğunu bildiklerinde şehre ait duyguları değişir. Esenler tarihte su yolu üzerinde kurulmuş bir şehir; biz de bu şehrin hikâyesini Su Müzesi ve Su Vadisi ile geleceğe taşıyoruz" şeklinde konuştu.