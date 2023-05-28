Tarihi yatırım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, enerji üretimi ve içme suyu alanında tarihi bir projeye daha imza atıyor. Hacmi ve ekonomiye vereceği büyük katkı sebebiyle şehrin en büyük yatırımlarından biri olarak nitelendirilen Darıçayırı Barajı projesi yapılan törenle Sakarya'ya tanıtıldı. Tanıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, STK temsilcileri, muhtarlar, bürokratlar ve basın mensupları katıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Darıçayırı Barajı'nın kendisini 4 yılda amorti edeceğini söyledi. Büyükşehir'e yıllık 750 milyon TL gelir sağlayacak olan projenin kuzey ilçelerinin ve bölgedeki tüm sanayi tesislerinin içme suyunu sağlayarak Sakarya'daki doğal kaynakları koruyacağına dikkat çeken Yüce, projenin göl rezervuar alanı, isale güzergahları, terfi merkezleri, içme suyu depoları, içme suyu arıtma tesisi, hidroelektrik santrali, 70 metre yükseklikteki baraj gövdesi ve yardımcı yapılardan oluşacağını ifade etti.Yüce, protokol üyeleriyle birlikte bölgedeki çalışmaları butona basarak başlattı. Karasu, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca'ya inşa edilecek 62 kilometre uzunluğundaki isale hattıyla 4 ilçeye su temin edecek proje, Sakarya'daki en büyük hidroelektrik üretim tesisi olacak. Ayrıca, bölgedeki tüm su kaynaklarını toplayacak olan baraj, iletim hattı görevi görerek kuzeyde yoğun olarak yaşanan taşkınların da önüne geçecek.