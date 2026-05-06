Tarihin en büyük kokain operasyonu! Perde arkasındaki isim dikkat çekti: Kardeşi Türkiye’de yakalanmıştı

22 Nisan'da Sierra Leone'nin Freetown limanından Libya'nın Benghazi limanına doğru yola çıkan Komor Adaları'nda kayıtlı olan Arconian isimli 90 metrelik yük gemisinde kokain taşındığı ihbarını alan İspanya polisi, Batı Sahra'daki Dakhla şehri açıklarında gemiye baskın düzenledi. Merkez Operasyon Birimi (UCO) ve diğer Jandarma birlikleri gemide yaptıkları aramada, ambarın tamamının uyuşturucu dolu olduğunu belirledi.
Yapılan incelemede 1.500 balya halinde 40 tona yakın kokainin yanı sıra üç uzun namlulu tüfek, makineli tüfek ve üç otomatik tabanca ele geçirildi. Çoğunluğu Filipin, Angola ve Hollanda vatandaşı olan 23 mürettebat gözaltına alındı. Gemi incelenmek üzere Las Palmas limanına çekildi.
KÜRESEL ÖLÇEKTE TARİHİ REKOR
Ele geçirilen miktar, İspanya'nın 2024'teki 13 tonluk önceki rekorunu geride bırakırken, Jandarma kaynakları, Geminin resmi rotasının, Afrika kıyıları boyunca Cebelitarık Boğazı'na ve oradan da Libya'ya doğru uzandığını; uyuşturucuların tespit edilmekten kaçınmak için daha küçük gemilere yüklenerek Avrupa'ya dağıtılmasının amaçlandığını duyurdu. Jandarma, "Gemi Libya'nın Benghazi limanına ulaştığında muhtemelen hiç yükü kalmayacaktı" dedi.
Tarihin en büyük uyuşturucu kaçakçılığı zincirindeki düğümü ortaya çıkarmak için çalışma başlatan Guardia Civil'in Merkezi Operasyon Birimi, geminin Sierra Limanı'ndan hareket etmiş olması nedeniyle uzun süredir bu şehirde yaşayan dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı Bolle Jos lakaplı Bolle Jones Leijdekkers'ı mercek altına aldı.
Leijdekker'in tarihin en büyük kokain sevkiyatının arkasındaki isim olduğu ileri sürüldü.
Leijdekkers'in erkek kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers 2024 yılının Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
NEDEN İSPANYA?
İspanya'nın, önemli bir kenevir üreticisi olan Fas'a coğrafi yakınlığı ve Latin Amerika ile olan tarihi bağları, onu Avrupa'ya uyuşturucu girişi için önemli bir nokta haline getiriyor. Kokainin büyük gemilerle taşınması ve daha sonra küçük teknelere aktarılması yöntemi, önceki kaçakçılık yöntemlerini yansıtıyor.