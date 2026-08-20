‘Tarihin sıfır noktası’na açık hava müzesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Karahantepe ve Sayburç'ta yürütülen tarihi çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, "Sayburç'ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

MEGA KÖYLER BULUNDU

Buzul Çağı'nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve "mega köylerin" ortaya çıktığı Sayburç'ta, dönemin gelişkin av ve su mühendisliği uygulamalarının izleri de gün yüzüne çıkarılıyor. Karahantepe de mitlerin kökenine ışık tutan bulguların yanı sıra merdiven ve pencere gibi mimari unsurların bilinen en erken örneklerini barındırıyor. Yerleşimde ulaşılan bulgular, mimarlık tarihinin başlangıç evreleri ile Neolitik toplulukların yaşam biçimine ilişkin yeni bilgiler sunuyor.

YAŞAYAN HÖYÜK

MÖ 9'uncu yüzyılın ortalarına tarihlenen Sayburç, Neolitik Çağ'ın ardından Roma Dönemi'ne ve modern köy yaşantısına sahne olan çok katmanlı yapısıyla "yaşayan bir höyük" niteliği taşıyor. Kazılarda 2 bin 700 metrekarelik alanda oldukça iyi korunmuş yaklaşık 70 konut ve özel yapı gün yüzüne çıkarıldı. Sayburç'ta kabartmalar, insan heykelleri, anıtsal T biçimli dikilitaşlar ve insan yüzlü kaideler de tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör