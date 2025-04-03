Tarım arazileri sular altında kaldı

İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece başlayan yağmur, gündüz de aralıklarla etkisini sürdürdü. Konak ilçesindeki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı yolları su bastı, iş yerlerinin önlerinde su birikintileri oluştu. Esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak yağışın durmasını bekledi.Muğla'nın Menteşe ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. İlçe merkezinde son 24 saatte metrekareye 57 kilogram yağmur düştü. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.Aydın'da ise önceki akşam etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 62,7 kilogram ile Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'ne düştüğü açıklandı. Yağışların hafta sonuna kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.Edirne ve Kırklareli'nde de sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle yaya geçitlerinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar zorlandı. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.