Tarım arazilerine çöken çeteden 8 şüpheliye tutuklama

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya'nın da aralarında olduğu 13 farklı ilde toplamda 54 bölünemez durumdaki tarım arazilerine çöken çeteyi çökertti. Organize suç örgütü lideri, yönetici, üyeleri ile 1 Tapu Müdürü, 1 Muhtar olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.

6 AYLIK TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Savcılığın soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce 6 aylık süre zarfında fiziki ve teknik takip yapıldı. Şüphelilerin bu bölünemez statüdeki tarım arazilerini, çeşitli illerde bulunan Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde açılan davalar üzerinden alınan hukuka aykırı kararlarla böldürdüğü saptandı. Ayrıca, tarımsal üretim ve verimlilik açısından da kamu zararına sebebiyet verdikleri, satışını yapmak sureti ile haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

5 MİLYAR LİRALIK MALVARLIĞINA TEDBİR

48 şüpheliye yönelik gözaltı kararının verildiği soruşturmada, suçtan kazanıldığı düşünülen yaklaşıl 5 milyar değerindeki malvarlığına tedbir konuldu.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 43'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen 43 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.