Tarım desteğine yeni üretim planı

Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl uygulamaya konuşan tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme moldeli kapsamında Kırşehir'de tohumlar toprakla buluştu. Bu doğrultuda Kırşehir'de arpa, aspir, buğday, dane mısır, mercimek, nohut, patates ve yağlık ayçiceği yeni üretim planlaması kapsamına alındı. Sıdıklı İkizağıl köyünde tohum ekimine katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç şu bilgileri verdi: "Çiftçimiz ilk defa ekeceği üründen ne kadar destek alacağını daha ekmeye başlamadan, arazisini işlemeden önce öğrenmiş oldu. Hangi üründen ne alacağını biliyor durumda. Yeni model 13 ürün içeriyor. Kırşehir'de ise sistemin içerisine dahil olan 8 ürün bulunuyor. Ayrıca çiftçi sertifikalı tohuma da katkı alacak. Boztepe ve Mucur çiftçi su kısıtı olan bölgeleri için sağlanan destekten faydalanacak. Üretimde kullanılan mazotun yüzde 50'si, gübrenin de yüzde 25'i baz alınarak belirlenmiş olan bir birim fiyat var. Bu da dekara 317 liralık tutara denk geliyor. Planlamaya uygun ürün eken çiftçimize de artı olarak planlama desteği sağlanmakta. Çiftçimiz belirlenen ürünlerden birini ektiği takdirde 317 lira destek daha alarak toplam dekara 634 liralık hem temel destek hem de üretim planlaması desteği almış olacak." Üreticiler yeni uygulamadan memnun. AA