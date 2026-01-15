Tarım işçilerini paylaşamadılar, aileler arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, 13 Ocak'ta Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13372 Sokak'ta meydana geldi. Akraba iki aile arasında tarım işçiliğinde 'elçi olma' konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından tartışma çıktı. Kısa sürede taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda; göğsünden vurulan Übeyt Coşkun (45) hayatını kaybetti, Fatih Coşkun (23), Fırat Ertan (23), Emin Ertan (58), Vefa Coşkun (18) ile Mahmut Tağman (43) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

TARIM İŞÇİLERİ SAF DEĞİŞTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, mahallede güvenlik önlemi aldı. Yararlılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan Coşkun ailesi adına çalışan Suriyeli tarım işçilerinin, 2 ay önce Ertan ailesinin safına geçtiği, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Coşkun ailesi üyelerinin, aynı sokakta oturan Ertan ailesiyle görüştüğü ve maddi zarara uğradıklarını söyleyince tartışmanın çıktığı öğrenildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen iki gruptan da 12 şüphelinin kimliğini tespit etti. Hastanedeki tedavileri tamamlananlarla birlikte 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 1'i ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler kavga ettiklerini ancak silah kullanmadıklarını öne sürerek birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9 kişi tutuklanırken Mahmut Tağman adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan kavgada yaralanan İsmail Coşkun (54) ile Seyit Coşkun'un (25) tedavilerinin sürdüğü bildirildi.