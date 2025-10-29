Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil ile çarpıştı; 3 ölü, 12 yaralı

Sabah saatlerinde Mersin'in Gülnar ilçesi Demirözü Mahallesi Hortu mevkiinde meydana gelen kazada, Mustafa Cin yönetimindeki otomobil ile tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112'ye ihbarı ile kaza bölgesine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, otomobilde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, yaralanan 3'ü ağır 14 kişi ambulanslarla Gülnar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2'sinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kazada, Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve 54 yaşındaki Mehmet Perçemli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tedavisi devam eden yaralılardan 1'inin durumunun kritik olduğu öğrenildi.