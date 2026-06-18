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Giriş Tarihi: 18.06.2026

Tarım işçilerinin hazin sonu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tarım işçilerinin hazin sonu
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Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak Karaman'ın Kızık köyüne gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin önceki gün akşam saatlerinde sulama kanalına yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybeden Mehmet Mustafa (4), Mehmet Sinan (5) ve Ramazan İzol (12) kardeşlerin cenazeleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü. Yaralı anne-baba ve 2 çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın hemen ardından kendi imkânları ile araçtan çıkan baba Mehmet ve anne Şükran İzol'ün 2 çocuklarını kurtarmayı başardıkları ancak 1 metre kadar su bulunan kanalda diğer çocuklarını kurtaramadıkları ileri sürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürülerek aile kabristanında yan yana toprağa verildi.

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Tarım işçilerinin hazin sonu
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