Haberler Yaşam Haberleri Tarım işçisi ailenin dramı! Ekmek parası kazanmak için geldikleri şehir mezarları oldu! 2 çocuklarını kurtardılar 3’ü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.06.2026 18:58

Tarım işçisi ailenin dramı! Ekmek parası kazanmak için geldikleri şehir mezarları oldu! 2 çocuklarını kurtardılar 3’ü hayatını kaybetti

Karaman’da tarım işçisi ailenin içinde bulunduğu otomobilin sulama kanalına yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybeden Mehmet Mustafa (4), Mehmet Sinan (5) ve Ramazan İzol (12) kardeşlerin cenazeleri Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine götürüldü. Yaralı anne-baba ve 2 çocukları tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazanın hemen ardından kendi imkanları ile araçtan çıkan baba Mehmet ve anne Şükran İzol’ün 2 çocuklarını kurtarmayı başardıkları öğrenildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Tarım işçisi ailenin dramı! Ekmek parası kazanmak için geldikleri şehir mezarları oldu! 2 çocuklarını kurtardılar 3’ü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay önceki akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak kente gelen ve mesai bitimi çadırlarına gitmekte olan İzol ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, köprüden geçtiği sırada kontrolden çıkarak sulama kanalına yuvarlanmış, kazada Mehmet Mustafa, Mehmet Sinan ve Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetmiş, Baba Mehmet (37), anne Şükran (35) diğer 2 kardeşleri ise yaralanmıştı.

2 ÇOCUKLARINI KURTARDILAR

Anne-baba ve 2 çocuklarının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Aracın kanala devrilmesinin hemen ardından anne ve babanın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardıkları, ardından 2 çocuklarını kurtardıkları ancak 1 metre kadar su bulunan kanalda diğer çocuklarını kurtaramadıkları ileri sürüldü. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#KARAMAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım işçisi ailenin dramı! Ekmek parası kazanmak için geldikleri şehir mezarları oldu! 2 çocuklarını kurtardılar 3’ü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA