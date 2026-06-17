Tarım işçisi ailenin dramı! Ekmek parası kazanmak için geldikleri şehir mezarları oldu! 2 çocuklarını kurtardılar 3’ü hayatını kaybetti

Olay önceki akşam saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyünde meydana geldi. Şanlıurfa'dan mevsimlik işçi olarak kente gelen ve mesai bitimi çadırlarına gitmekte olan İzol ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, köprüden geçtiği sırada kontrolden çıkarak sulama kanalına yuvarlanmış, kazada Mehmet Mustafa, Mehmet Sinan ve Ramazan İzol kardeşler hayatını kaybetmiş, Baba Mehmet (37), anne Şükran (35) diğer 2 kardeşleri ise yaralanmıştı.

2 ÇOCUKLARINI KURTARDILAR

Anne-baba ve 2 çocuklarının hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Aracın kanala devrilmesinin hemen ardından anne ve babanın kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardıkları, ardından 2 çocuklarını kurtardıkları ancak 1 metre kadar su bulunan kanalda diğer çocuklarını kurtaramadıkları ileri sürüldü. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine götürüldü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör