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Giriş Tarihi: 28.08.2026 16:28

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan orman yangınlarına karşı uyarı geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Meteorolojik verilere göre, 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığını belirten Bakan Yumaklı, tüm vatandaşlardan dikkat olmalarını istedi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan orman yangınlarına karşı uyarı geldi
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Meteorolojik verilere göre 28-30 Ağustos tarihlerinde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgâr, yüksek sıcaklık ve düşük nemin orman yangını riskini artırdığını belirten Bakan Yumaklı, tüm vatandaşlardan dikkat olmalarını istedi.

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmamasını isteyen Yumaklı, açıklamasının devamında; "Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir." ifadelerini kullandı.

#İBRAHİM YUMAKLI

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan orman yangınlarına karşı uyarı geldi
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