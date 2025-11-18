Haberler Yaşam Haberleri TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 496 PERSONEL ALACAK! Tarım ve Orman Bakanlığı 496 personel alımı ne zaman,kadro dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.11.2025 21:30

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 496 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. İlan kapsamında mühendis, büro personeli, şoför–operatör, temizlik personeli gibi çeşitli kadrolar için alım gerçekleştirilecek. Adaylar süreçle ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 496 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 496 PERSONEL ALACAK!

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 496 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

20 mühendis, 30 büro personeli, 4 avukat, 2 biyolog, 1 diyetisyen, ön lisans mezunu 1 laborant, 2 tekniker ve ortaöğretim mezunu 1 koruma ve güvenlik görevlisi, 296 şoför-operatör, 2 garson, 2 bulaşıkçı ve 135 temizlik işleri personeli alınacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvuru tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden (kariyerkapisi.gov.tr) yapılacak.

