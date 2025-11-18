TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 496 PERSONEL ALACAK! Tarım ve Orman Bakanlığı 496 personel alımı ne zaman,kadro dağılımı açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte OGM'nin 496 sözleşmeli personel alımı resmen gündeme geldi. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda avukat, biyolog, tekniker, koruma–güvenlik görevlisi gibi farklı alanlarda istihdam sağlanacak. Başvuru detaylarını bekleyen adayların aklında tek soru var. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 496 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?