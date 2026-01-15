Tarımda su verimliliğine 12 milyar liralık destek

TARIMSAL KURAKLIK TEDBİRLERİ

Tarımsal kuraklıkla mücadele kapsamında 2023-2027 dönemini kapsayan Türkiye Tarımsal Kuraklık Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe alındı. Eylem planıyla tarımsal su kullanımının planlanması, gerekli tedbirlerin önceden alınması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla kuru ve sulu alanda üretim yapmak için gerekli yol haritası belirlendi.

Yapılan analizleri doğrultusunda, yer altı sularının yoğun kullanıldığı havzalarda ürün deseninde değişikliğe gidiliyor. Bu kapsamda yer altı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu 11 il ve 52 ilçe yer altı su kısıtı havzası olarak belirlendi. Su tüketimi yüksek ürünler yerine, mercimek, nohut, arpa, buğday, aspir, yağlık ayçiçeği ve baklagil yem bitkisi gibi daha az su isteyen ürünlerin ekimi teşvik ediliyor.