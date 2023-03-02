Tarla isteyince vurdum

ADANA'DA ormanda tartıştığı kızı Zülfiye Dopoğlu (24) ile nişanlısı Abdülsamet Kocaman'ı (27) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dopoğlu (49), tutuklandı. Dopoğlu'nun ifadesinde kızının, evlenmesine karşı çıkınca evden kaçtığını söyleyerek, "Abdülsamet Kocaman ile konuştum. Kızımı bırakmak için benden tarla istedi. Buluştuktan sonra bir süre konuştuk. Bana doğrulttuğu tabancayı, bir anlık dalgınlığından faydalanıp aldım ve başına ateş ettim. Kızım kaçmaya başladı, ben de peşinden koştum. Onun da başına ateş ettikten sonra kaçtım" dediği ortaya çıktı.