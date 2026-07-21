Tarlada beyin kanaması geçirdi: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti!

Yoğun bakımda tedavisi süren Rojda Akın, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda Akın, Bismil'de gözyaşları içerisinde defnedildi.

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