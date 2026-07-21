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Giriş Tarihi: 21.07.2026 19:07

Tarlada beyin kanaması geçirdi: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 35 yaşındaki Rojda Akın, tarlada beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Tarlada beyin kanaması geçirdi: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti!
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Olay, 14 Temmuz'da Bismil ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çapa yapan Rojda Akın, fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Akın'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Rojda Akın, tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Rojda Akın, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Akın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Rojda Akın, Bismil'de gözyaşları içerisinde defnedildi.

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#BİSMİL #DİYARBAKIR

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Tarlada beyin kanaması geçirdi: 3 çocuk annesi hayatını kaybetti!
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