Haberler Yaşam Haberleri Tarlada çocuk şenliği var
Giriş Tarihi: 9.08.2026

Tarlada çocuk şenliği var

Tarlada çocuk şenliği var
  • ABONE OL
Eskişehir'de hayırseverler, Alpu yolu üzerindeki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için şenlik organize etti. Çocukların yüzünü güldüren gönüllüler, oyun alanlarında miniklerle ilgilenerek oyunlar oynadı. Şarkılar eşliğinde halayların çekildiği buluşmada, oyuncaklar, kıyafetler ve lezzetli atıştırmalık ikramlar dağıtıldı. Zorlu tarım mesaisine kısa bir ara veren fedakâr aileler de çocuklarının bu büyük mutluluğuna ortak olarak onlarla birlikte keyifli, huzurlu ve moral dolu anlar paylaştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarlada çocuk şenliği var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA