Tarlada çocuk şenliği var

Eskişehir
'de hayırseverler, Alpu yolu üzerindeki çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için şenlik organize etti. Çocukların yüzünü güldüren gönüllüler, oyun alanlarında miniklerle ilgilenerek oyunlar oynadı. Şarkılar eşliğinde halayların çekildiği buluşmada, oyuncaklar, kıyafetler ve lezzetli atıştırmalık ikramlar dağıtıldı. Zorlu tarım mesaisine kısa bir ara veren fedakâr aileler de çocuklarının bu büyük mutluluğuna ortak olarak onlarla birlikte keyifli, huzurlu ve moral dolu anlar paylaştı.