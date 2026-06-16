Tarlada feci kaza: 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Kaza Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası Dursun Karakaş (51), tarlasında çalışma yaptığı sırada patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!