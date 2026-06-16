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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:25

Tarlada feci kaza: 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde tarlasını sürdüğü sırada patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptırarak ağır yaralanan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Dursun Karakaş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tarlada feci kaza: 3 çocuk babası hayatını kaybetti
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Kaza Kürtün ilçesine bağlı Çayırçukur köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası Dursun Karakaş (51), tarlasında çalışma yaptığı sırada patpat olarak bilinen tarım aracına ayağını kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaş buradaki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

#GÜMÜŞHANE

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Tarlada feci kaza: 3 çocuk babası hayatını kaybetti
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