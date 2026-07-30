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Giriş Tarihi: 30.07.2026 11:44

Tarlada feci son! Çiftçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen iş kazası, bir aileyi yasa boğdu. Öbektaş beldesinde bulunan tarlasında çalışma yaptığı sırada ot biçme makinesine sıkışan 74 yaşındaki İlhan Aydın Kartal, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tarlada feci son! Çiftçi hayatını kaybetti
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Feci olay, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlasında ot biçme çalışması yapan İlhan Aydın Kartal, henüz bilinmeyen bir nedenle tarım makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan Aydın Kartal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tarlada feci son! Çiftçi hayatını kaybetti
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