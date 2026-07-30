Tarlada feci son! Çiftçi hayatını kaybetti

Feci olay, Kelkit ilçesine bağlı Öbektaş beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarlasında ot biçme çalışması yapan İlhan Aydın Kartal, henüz bilinmeyen bir nedenle tarım makinesine sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kartal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan Aydın Kartal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.