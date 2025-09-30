Tarsus’ta bir genç otomobilde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 2 arkadaşıyla gezmeye çıktığı belirtilen Abdullah Gürsoy (26), gece saatlerinde evinin önüne döndüğünde arkadaşlarına arabada yatacağını söyledi. Sabah saatlerinde A.G.'un otomobilde hareketsiz olarak yattığını gören çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.'nin öldüğünü belirledi. A.G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.