Tarsus’ta engelli bir gence bıçaklı saldırı

Alınan bilgiye göre Ferahim Şalvuz Mahallesi 1647 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, sokakta bedensel engelli Bestami Ç. (42) ile karşılaşan T.T. adlı bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Bu sırada T.T. adlı kişinin bıçakla Bestami Ç.'ye saldırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu Emniyete bildirdi.

112 Sağlık ekipleri sırtından ve karnından bıçaklanan Bestami Ç.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine götürdü.

Bestami Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken şüpheli T.T. gözaltına alındı.