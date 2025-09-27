Tarsus’ta ev yangını: 66 yaşındaki Ümmügülsüm Doğan ile torunu hayatını kaybetti

Tarsus'a bağlı Böğrüeğri Mahallesi'nde meydana gelen yangında tek katlı ahşap evde gece 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tarsus'a yaklaşık 40 kilometre mesafedeki böğrübeli köyünde meydana gelen yangın 112 ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürüldü.

Evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm Doğan ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan hayatını kaybetti. Nine ve torununun cenazeleri Mersin Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.