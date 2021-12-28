Tarsus’ta hırsızlık iddiası

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce merkez Yeşilyurt mahallesi Dostlar apartmanında meydana geldiği iddia edilen olayda, Sıdıka Yılmaz'ın (56) kendisinin ameliyat parası ile kızının emanet ettiği altınların kendisi evde yokken evine giren 3 kadın tarafından çalındığını öne sürdü.

Sıdıka Yılmaz, polis merkezine yaptığı şikayette 22 Aralık 2021 tarihinde muayene olmak için hastaneye gittiğini ve geri döndüğünde evdeki eşyaların darmadağın olduğunu ve ayağındaki hastalık için biriktirdiği ameliyat parasıyla birlikte kızına ait altınlarında bulunduğu yaklaşık 300 bin lirasının çalındığını iddia etti. İddia sahibi Sıdıka Yılmaz'ın şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, çevredeki güvenlik kamerası ile evdeki parmak izlerinin çalışmasını başlattı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinde bulunan ve yüzleri kapalı olan 3 şüpheli kadının kimliğini belirlemek için çalışmalarına başladı.