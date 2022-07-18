Tarsus’ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'nin Tarsus ilçesinde Ankara yolu Kütüklü Mahallesi Adana-Mersin istikametinde meydana gelen kazada, Şanlıurfa'dan Alanya'ya düğüne giden M.A.B.'nin kullandığı otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B, S.G, E.G, D.G, Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.