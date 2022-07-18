Haberler Yaşam Haberleri Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:50 Son Güncelleme: 18.7.2022 15:45

Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğüne gidenlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Mersin'nin Tarsus ilçesinde Ankara yolu Kütüklü Mahallesi Adana-Mersin istikametinde meydana gelen kazada, Şanlıurfa'dan Alanya'ya düğüne giden M.A.B.'nin kullandığı otomobil karşı şeride geçerek takla attı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B, S.G, E.G, D.G, Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus'taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS'de 200, 220, 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte 2022 Üniversite taban puanları ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları!
YKS sonuçları ÖSYM ile duyuruldu! 2022 YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları erişime açıldı!
AÖF Anadolu Üniversitesi açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM ile 2022 AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022!
YKS Üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM ile 2 yıllık ve 4 yıllık 2022 Üniversite taban puanları
Hemşirelik taban puanları 2022! ÖSYM ile güncel Hemşirelik üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
2 yıllık açıköğretim üniversite bölümleri ve taban puanları bekleniyor! ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık önlisans taban puanları açıklandı mı?
YÖK Atlas Tercih Robotu YKS tercih tarihleri 2022: Üniversite tercihleri/YKS tercihleri ne zaman yapılacak, kılavuz yayımlandı mı?
SON DAKİKA: YKS sonuçları açıklandı! Üniversite YKS tercihleri başladı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
SON DAKİKA: İndirim beklentisi! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 18 Temmuz benzin, LPG, mazot (motorin) litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
SON DAKİKA! İşçi ve işverenler dikkat! Mesai saatleri değişecek mi? Bakan Bilgin'den açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus'ta kaza: 2 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA