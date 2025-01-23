Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı adamı bıçaklayıp kaçtı: Kaçarken kaza yaparak yanındaki arkadaşını canından etti!
Giriş Tarihi: 23.1.2025 18:38

Tartıştığı adamı bıçaklayıp kaçtı: Kaçarken kaza yaparak yanındaki arkadaşını canından etti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kafede çıkan tartışmada Serhat K.’yı bıçaklayan Murat M., isimli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Ardından aracın kontrolünü kaybeden şüpheli kaza yaparak arkadaşının ölümüne neden oldu. Şahıs yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

DHA
Tartıştığı adamı bıçaklayıp kaçtı: Kaçarken kaza yaparak yanındaki arkadaşını canından etti!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Serhat K. ile Murat M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M., yanında bulunan bıçakla Serhat K.'yi karnından yaraladı. Kavganın ardından Murat M., yanında bulunan arkadaşı Serhat Alkan'la birlikte 16 NLM 32 plakalı otomobille bölgeden uzaklaştı. Yaralanan Serhat K. ise yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı ameliyata alındı.

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Serhat Alkan ile kaçan şüpheli Murat M.'nin kullandığı otomobil, Bursa- Ankara Yolu üzerinde İnegöl istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak, yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Kazada Murat M. ile Serhat Alkan araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Serhat Alkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alkan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

"BEN KİMSEYİ BIÇAKLAMADIM"

Kazada hafif yaralanan Murat M. tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, "Ben kimseyi bıçaklamadım. Arkadaşımı alıp İnegöl'e gidiyordum. Araç kaydı ve duvara çarptı. Araçtaki arkadaşımın öldüğünü sonradan öğrendim. Çok üzgünüm" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı adamı bıçaklayıp kaçtı: Kaçarken kaza yaparak yanındaki arkadaşını canından etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA