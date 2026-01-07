Haberler Yaşam Haberleri Tartıştığı arkadaşını vurdu!
Giriş Tarihi: 7.01.2026 01:01

Tartıştığı arkadaşını vurdu!

Adana'da iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen olayda, G.Y., arkadaşı B.Ö.'yü tabanca ile vurarak kaçtı. Ayağından ve kolundan yaralanan B.Ö., hastaneye kaldırılırken, saldırgan arkadaş kısa sürede yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.Ö. arkadaşı, G.Y. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşadı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında G.Y., arkadaşı B.Ö.'yü tabanca ile vurarak kaçtı. B.Ö. ayağından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.Ö.'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri olayın şüphelisi G.Y. kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan G.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

