Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

Mersin'in Anamur ilçesi Sultan Alaeddin Mahallesi Cahit Aslan Caddesi'nde gerçekleşen olayda, 19 yaşındaki M.Ç., tartıştığı babası 39 yaşındaki Mehmet Ali Ç.'yi tüfekle vurarak öldürdü. Çevredeki vatandaşların silah sesleri üzerine polise ihbarda bulunmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra araç içerisinde babasıyla tartışan 19 yaşındaki M.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine babasını tüfekle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Cinayet şüphelisi M.Ç., polis ekipleri tarafından saklandığı köy evinde yakalandı. Yapılan incelemelerde, cinayette kullanılan tüfeğin ise zanlının annesi A.Ç. tarafından köy evinin bahçesine atıldığı belirlendi. Anne A.Ç. suç delillerini gizlemekten, oğlu M.Ç. ise cinayet suçundan gözaltına alındı.