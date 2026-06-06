Tartıştığı damadını bıçakladı

Kahramanmaraş
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İbrahim Ogiş ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.E. damadı İbrahim Ogiş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kanlar içinde yerde kalan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk babası İbrahim Ogiş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan kayınpeder Y.E'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı.